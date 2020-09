Primeur in augustus: 1 op de 10 nieuwe auto’s elektrisch of plug-inhybride HAA

16 september 2020

10u59

Bron: Belga 1 Auto Een op de tien verkochte nieuwe wagens was in augustus 2020 een elektrische auto of een herlaadbare hybridewagen. De drempel van 10 procent van de totale inschrijvingen werd daarmee voor het eerst in België op maandbasis overschreden, meldt de FOD Mobiliteit. In augustus vorig jaar bedroeg het aandeel van deze alternatieve aandrijfmethodes in de inschrijvingen nog maar 2,5 procent.

Sinds begin 2015 kende het aantal voertuigen met een nuluitstoot - de 100 procent elektrische wagens (BEV) en waterstof-elektrische wagens (FCEV) - een achtvoudige toename, met een jaarlijkse gemiddelde groei van meer dan 50 procent.



De toename is nog meer uitgesproken voor de herlaadbare hybridewagens (PHEV of plug-inhybride), waarvan het aantal nagenoeg elk jaar is verdubbeld sinds 2015, met een jaarlijks gemiddelde groei van meer dan 90 procent.

Nog steeds onder drempel van 1%

Ondanks de recente opmars van dit soort voertuigen, blijft het relatieve aandeel in het voertuigenpark wel nog marginaal en nog steeds onder de drempel van 1 procent. "Dit cijfer zal echter sowieso toenemen naarmate de nieuwe elektrische voertuigen de conventionele voertuigen zullen vervangen", aldus de FOD Mobiliteit.

De federale overheidsdienst geeft voor de opmars in de laatste maanden een aantal verklaringen. Zo was er de invoering van een nieuwe bovengrens voor CO2-uitstoot, die op Europees niveau opgelegd werd aan de voertuigbouwers (van gemiddeld 130 gram CO2/km per voertuig in 2019 naar 95 gram CO2/km).

Belastinghervorming op bedrijfswagens

Daarnaast was er een belastinghervorming op bedrijfsvoertuigen, die voertuigen met een alternatieve aandrijving, en in het bijzonder de herlaadbare hybridewagens, fiscaal interessanter maakt. Een overgroot deel van de voertuigen met een (zeer) lage of nuluitstoot die de voorbije maanden op de markt kwamen, zijn volgens de FOD dan ook bedrijfsvoertuigen.

En tot slot stelt de FOD vast dat er een steeds ruimer en betaalbaarder aanbod aan elektrische modellen beschikbaar is.

