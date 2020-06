Presentator 'Top Gear’ crasht met dure Lamborghini Erik Kouwenhoven

18 juni 2020

10u04 2 Auto De Britse tv-presentator Paddy McGuinness is eerder deze week gecrasht met een klassieke Lamborghini Diablo, tijdens opnames voor het tv-programma 'Top Gear’. De peperdure bolide raakte zwaar beschadigd.

Sinds Paddy McGuinness (46) en Andrew Flintoff (42) bij ‘Top Gear’ kwamen werken, zijn er al de nodige ongelukken gebeurd. Flintoff heeft bijvoorbeeld al een Subaru en een trike afgeschreven, en nu heeft ook McGuinness een eerste crash op zijn naam staan.

De presentator was bezig met het filmen van een item voor het programma met in de hoofdrollen de Lamborghini Diablo, een Jaguar XJ220 en een Ferrari F40 in Noord-Yorkshire in Engeland. Volgens de verkeerspolitie van Lancashire gebeurde de crash bij het plaatsje Ribblehead op een nat wegdek.

Hoewel de exacte oorzaak van het ongeluk onduidelijk blijft, laten afbeeldingen van het ongeval op sociale media de omvang van de schade zien. De Lamborghini is door een hek geschoten en heeft schade aan de voor- en achterkant en minstens aan een van de zijkanten. De kans is groot dat ook de onderkant beschadigd is.

De drie auto’s zijn supersportwagens uit de jaren 80 en 90. Van dit drietal is de Lamborghini verreweg het moeilijkst te besturen, omdat het bij deze auto zeer moeilijk aan te voelen is wanneer de banden hun grip verliezen. Vermoedelijk is de auto met zijn extreem dikke achterbanden in een slip geraakt, mogelijk als gevolg van aquaplaning. Volgens de presentator zelf lag er olie op de weg.

