Premier rijdt eerste Volvo XC40 van de band in Gentse fabriek hr

17u17

Bron: Belga 0 BELGA Auto Premier Charles Michel heeft bij Volvo Car in Gent de eerste seriegebouwde Volvo XC40 van de band gereden. Daarmee gaf hij het officiële startschot voor de productie van de nieuwe compacte SUV. Ook de Gentse burgemeester Daniël Termont, gouverneur van Oost-Vlaanderen Jan Briers en Gents havenschepen Matthias De Clercq tekenden present.

De nieuwe XC40, waarvoor Volvo al meer dan 13.000 bestellingen kreeg, is de eerste kleine SUV van de Zweedse autobouwer en het eerste model op Volvo's nieuwe modulaire platform voor kleine wagens. De eerste leveringen zijn gepland voor begin volgend jaar.

"Dit is een grote dag voor Gent, het bedrijf en alle medewerkers hier", zegt Hakan Samuelsson, topman van Volvo Car. "Onze mensen hebben lange dagen en vele uren gewerkt om de fabriek klaar te maken voor de productie van de XC40 en ze hebben uitstekend werk geleverd. De XC40 betekent een mooie toekomst voor Gent en voor Volvo Cars."

BELGA

Gent is een van de twee autofabrieken van Volvo Car in Europa en produceert al Volvo's sinds 1965. Tot voor kort produceerde de fabriek in Gent de eerste generatie van Volvo's populaire middelgrote SUV, de XC60. Vandaag lopen er ook nog de V40, S60 en V60 van de band.

Bij Volvo Car Gent werken zowat 5.500 mensen.

BELGA