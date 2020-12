PORTRET. Roland D’Ieteren (78) overleden aan corona: de autofreak die met discreet netwerken miljardair werd

"Meneer D'Ieteren, uw dynastie is ouder dan de mijne. Ik benijd u." Zo opent koning Albert in 2005 een tentoonstelling over het familiebedrijf. D'Ieteren is een van de oudste firma's in België en een van de oudste familiebedrijven ter wereld. De voorvaders zijn afkomstig uit het Nederlandse Schinnen en ook zij zitten al in de transportsector - al ziet die er in hun tijd nog een tikje anders uit. Jan-Gaspar D'Ieteren komt in de tweede helft van de 18de eeuw in Brussel werken als rijtuigreparateur.