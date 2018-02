Porsche zet in op elektrisch en verdubbelt budget

03 februari 2018

Porsche gaat zijn budget voor de ontwikkeling en bouw van nieuwe elektrische wagens verdubbelen tot 6 miljard euro. Dat heeft voorzitter Oliver Blume bekendgemaakt.

De sportwagenbouwer wil zijn eerste puur elektrische Porsche Mission E tegen het einde van 2019 op de markt brengen. "Op dit moment gaan we nog in alle marktsegmenten na waar elektrificatie zin heeft en op welk moment." Mogelijk komen er nog andere elektrische wagens naast de Mission E, zei Blume. Die zal gemaakt worden in het Porsche-hoofdkwartier in Zuffenhausen bij Stuttgart. De interesse is vooral groot in de Verenigde Staten en Noorwegen. "Er is natuurlijk ook veel vraag uit Duitsland, maar ik moet zeggen dat elektrische mobiliteit hier aanzienlijk trager op gang komt", aldus de voorzitter nog.

Met de Mission E kan Porsche zijn voet zetten naast de Tesla Model S. De elektrische superwagen heeft twee motoren die maar liefst 600 pk leveren en haalt 100 kilometer per uur in minder dan 3,5 seconden. De topsnelheid klokt af op 250 kilometer per uur. Zelfs met een sportieve rijstijl zou je 500 kilometer ver moeten geraken met een volle batterij.

Opladen duurt bovendien geen uren meer: in een kwartier is de batterij voor 80 procent gevuld, zodat je nog eens 400 kilometer verder kunt rijden. Het 800 volt ‘Porsche Turbo Charging’-systeem zou daarmee nog sneller zijn dan de Superchargers van Tesla.