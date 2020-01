Porsche zag verkoop vorig jaar met tien procent stijgen HR

13 januari 2020

17u04

Bron: Belga 0 Auto De Duitse sportwagenbouwer Porsche heeft vorig jaar de leveringen met tien procent zien toenemen ten opzichte van 2018, tot 280.800 wagens. Dat heeft de Volkswagen-dochter maandag bekendgemaakt.

Aan het begin van het jaar kampte Porsche nog met moeilijkheden bij de overschakeling naar de nieuwe emissie- en verbruikstest WLTP, waardoor sommige modellen een tijdlang niet geleverd konden worden.

De grootste toename (met zowat 15 procent) realiseerde Porsche vorig jaar in Europa en Duitsland, in China en de VS was er een stijging met 8 procent.

“We zijn optimistisch dat de grote vraag in 2020 zal aanhouden, ook dankzij een aantal nieuwe modellen en een vol orderboekje voor de Taycan”, aldus verkoopdirecteur Detlev von Platen. De Taycan is de eerste volledig elektrische Porsche. In 2019 deden vooral de SUV-modellen Cayenne en Macan het goed.