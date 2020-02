Porsche wil betaalbaar instapmodel uitbrengen Erik Kouwenhoven

18 februari 2020

08u17

Porsche wil de tijden van de betaalbare Volks-Porsche doen herleven. Een betaalbaar instapmodel in navolging van modellen als de 914 en 924 moet het worden, aldus Michael Mauer, chef design bij Porsche.

Autokopers die nu watertandend kijken naar een Audi TT RS of een Volkswagen Golf R32 zijn mogelijk ook geïnteresseerd in een ‘instap-Porsche’, zegt Mauer in Newsroom, het online platform van de Duitse autofabrikant. Volgens de hoofdontwerper moet het ‘een zo puur mogelijke auto’ worden ‘met geen lijntje te veel op de carrosserie’.

Grote commerciële successen waren bovengenoemde instapmodellen 914 en 924 in het verleden overigens niet. Het merk ontwikkelde tweemaal geen opvolger voor deze Porsches. Ditmaal spelen echter niet alleen winst en aantallen een rol, maar vooral de uitstoot.

Elektrisch?

Hoewel Mauer het nergens heeft over de aandrijflijn, wordt op diverse plekken al gespeculeerd dat dit nieuwe instapmodel over elektrische aandrijving zal beschikken. Anderzijds spreekt Mauer zelf over een mechanische auto nagenoeg zonder elektronica, wat weer haaks staat op die veronderstelling. Hoe dan ook, veel liefhebbers kunnen even dromen over een Porsche die wellicht in hun budget past.

Prijs?

Hoeveel dat instapmodel dan moet kosten, is nog niet bekend. Het 914-model kostte 3.600 dollar in 1970, door inflatie zou die prijs nu zo'n 24.000 dollar (22.000 euro) bedragen. Maar het blijft voorlopig speculeren of het nieuwe instapmodel ook in die prijsklasse zal zitten.