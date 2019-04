Porsche uit 1962 - een tractor - brengt meer dan 200.000 euro op ek - mvdb

02 april 2019

21u00 7 Auto Een klassieke tractor van sportwagenmerk Porsche heeft op een veiling in Duitsland meer dan 200.000 euro opgeleverd. De Porsche Master uit 1962 was destijds het sterkste model.

Porsche-Diesel, produceerde van 1956 tot 1963 tractoren. Een aantal is nog gewoon in dienst. De twee- en driecilinder exemplaren zijn in de jaren zestig ook veelvuldig gebouwd en verkocht, maar de viercilinder Master is een relatieve zeldzaamheid en dus geliefd bij verzamelaars. Er zijn er minder dan 50 van gemaakt en van dit specifieke exemplaar met twee zitplaatsen slechts drie. Tijdens een veiling afgelopen weekend werd dit model afgehamerd op 201.600 euro - een absolute recordprijs.

Porsche verkocht zijn tractorfabriek in 1963 aan Renault. Deze besloot de productie te stoppen. In tegenstelling tot Porsche is een ander iconisch sportwagenmerk, Lamborghini, nog steeds actief als oerdegelijk tractormerk.