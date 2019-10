Porsche maakt elektrische Taycan pak goedkoper Erik Kouwenhoven

15 oktober 2019

20u32

Bron: AD.nl 2 Auto Porsche heeft een nieuw instapmodel gepresenteerd van de Taycan. Deze volledig elektrische Taycan 4S is tienduizenden euro’s goedkoper dan de Taycan Turbo en Turbo S en komt ook nog eens een stuk verder op een volle lading.

De nieuwe Taycan 4S onderscheidt zich van zijn duurdere evenknieën door andere 19-inch velgen met rode remklauwen. Ook kreeg het instapmodel een andere voorspoiler, andere zijskirts en een zwarte diffuser (de onderzijde die de aerodynamica verbetert bij de overgang tussen de luchtstromen, red.). Het interieur is grotendeels hetzelfde. Eigenlijk is vooral de prijs anders. Want waar de Taycan Turbo en Turbo S respectievelijk 157.845 euro en 191.725 euro kosten, is de nieuwe 4S met 110.533 euro een flink stuk goedkoper.

De Taycan 4S is uitgerust met een 79,2 kWh-accu en twee elektromotoren. Het systeemvermogen bedraagt 530 pk. Met een acceleratie van 0-100 km/u in 4,0 seconden is ook de Taycan 4S nog altijd een zeer snelle auto. De actieradius bedraagt 407 kilometer. De Taycan 4S is meteen te bestellen en staat rond januari volgend jaar bij de Belgische dealers.