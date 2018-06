Porsche kampt met productieproblemen: klanten moeten geduld oefenen ANP

01 juni 2018

17u09

Bron: mvdb 0 Auto Het Duitse autobedrijf Porsche heeft problemen met de productie van nieuwe auto's in Europa, waardoor sommige modellen tijdelijk maar beperkt beschikbaar zijn. Van het volledig stopzetten van de productie, waarover in verschillende media werd gerept, is volgens het bedrijf geen sprake.

Porsche heeft problemen met de technische aanpassingen die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe emissiestandaarden WLTP en RDE. Vanaf september moeten alle nieuwgeregistreerde auto's in de Europese Unie en andere Europese landen voldoen aan de nieuwe eisen. Het bedrijf gaf niet aan hoe groot de impact van de problemen is.

Ook over welke modellen te lijden hebben van de kwestie liet de automaker zich niet uit. Klanten die een Porsche willen bestellen kunnen dit in de huidige "overgangsperiode" doen via de dealer.