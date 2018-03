Porsche heeft plannen om 'vliegende sportwagen' te bouwen HR

06 maart 2018

20u43

Bron: Reuters, CNET 375 Auto Autobouwer Porsche heeft plannen om een 'vliegende sportwagen' te bouwen. Dat hebben verschillende topmedewerkers van Porsche verklaard op het autosalon in het Zwitserse Genève.

Michael Steiner, hoofd Research & Development van Porsche, verwacht dat het nog tot een decennium kan duren vooraleer de technologie voor vliegende auto's ver genoeg ontwikkeld is om ze in het echte verkeer te kunnen gebruiken. "Stedelijke omgevingen zitten boordevol," zegt CEO Klaus Zellmer van Porsche. "We moeten antwoorden vinden op dat probleem. Een van de antwoorden is een derde dimensie." De lucht in dus. Volgens Zellmer maakt de 'vliegende sportwagen' deel uit van het project Strategy 2025, waarbij het bedrijf achter de legendarische 911 'de sportwagen van de toekomst' wil creëren. "Het project zit nog in een vroeg stadium, maar een 'vliegende sportwagen' past heel goed bij het merk Porsche", zegt ook Detlev von Platen, bestuurslid bij het merk. "Wat hier de komende jaren gaat gebeuren, is absoluut fantastisch. We hebben rondgekeken op de markt en zagen nog nergens een vliegende sportwagen, dus gaan we er zelf een maken."

Concreet gaat Porsche zich aansluiten bij een reeks bedrijven die nu al werken aan ontwerpen voor vliegende auto's. Het gaat onder meer om een project van Audi, autodesigner Italdesign en Airbus. Zij stelden in Genève de laatste nieuwe versie van de zogenaamde Pop.Up Next voor. Dat is een soort drone-auto die een toekomst moet krijgen vliegende taxi. Hij bestaat uit een ultralichte passagierscabine met twee plaatsen, die kan worden bevestigd aan een automodule of aan een vluchtmodule. Je kan er elektrisch mee rijden op de gewone weg, maar als het nodig is, kan de passagiersmodule door een drone opgepikt en ergens anders afgezet worden.