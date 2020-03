Porsche: gratis opladen in twintig landen Erik Kouwenhoven

07 maart 2020

07u00 1 Auto Eigenaren van plug-in hybrids van het merk Porsche en de elektrische Taycan kunnen binnenkort gratis hun auto opladen bij 2.000 laadpalen in twintig landen.

Tesla begon er ooit mee en is er inmiddels van teruggekomen, maar bij Porsche kun je de komende jaren kosteloos inpluggen bij een groot aantal laadpalen in Europa. In eerste instantie gaat het om 1.035 gratis laadpunten in twintig landen. Tegen het einde van het jaar komen er nog 900 bij.

De laadpalen zijn alleen gratis voor Porsche-rijders. Het gaat hierbij om driefasige laders op wisselstroom met een vermogen van 11 kW, die ook compatibel zijn met de plug-in hybrides van Porsche. Het zijn dus niet de zogeheten superchargers waarvan Tesla gebruikmaakt.

Destination Charging

Porsche noemt het project ‘Destination Charging’. De laadpalen bevinden zich bij geselecteerde hotels, luchthavens, musea, winkelcentra, sportclubs en jachthavens en worden aangeboden in alle landen waar gedeeltelijk en volledig elektrische Porsches worden verkocht. Het aanbod strekt zich uit van Duitsland, Spanje en Italië tot de Benelux en enkele Oost-Europese markten.

