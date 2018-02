Porsche gaat blockchain-technologie integreren in toekomstige modellen Erik Kouwenhoven HR

28 februari 2018

18u10

Bron: AD.nl 1 Auto Porsche gaat blockchain technologie integreren in zijn auto’s. De autofabrikant gaat hiervoor de samenwerking aan met een Berlijnse firma. De twee partijen onderzoeken hoe ze Porsches kunnen optimaliseren met blockchain applicaties.

Het grote voordeel van blockchaintechnologie is dat transacties openbaar zijn. Fraude is hierdoor bijna onmogelijk. Wanneer alle administratieve handelingen van een auto zoals registratie, onderhoud enzovoort via blockchain geregistreerd zouden worden, kan de blockchain als een soort versleuteld digitaal pakket van eigenaar op eigenaar gaan en is gesjoemel verleden tijd, aldus Porsche.

IBM

Dat komt doordat de gegevens zijn opgeslagen in een centraal register waartoe fabrikant, leasemaatschappij, dealer en importeur, belastingdienst en andere belanghebbenden toegang hebben. Alle partijen zijn gezamenlijk de baas over dit register. Dat betekent dat alle onderlinge transacties eenvoudig afgehandeld kunnen worden. Ook IBM werkt inmiddels aan een infrastructuur voor blockchaintechnologie voor de autobranche.

Autonoom rijden

Volgens Porsche heeft blockchain ook voordelen bij het sluiten en openen van de auto met een app en voor het verlenen van tijdelijke toegang tot de auto voor bijvoorbeeld de garagehouder. Ook autonoom rijden zou profiteren van de technologie. De samenwerking tussen beide partijen bevindt zich nog in een beginstadium.