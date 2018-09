Porsche dumpt als eerste Duitse merk definitief de dieselmotor Hannes Cools Erik Kouwenhoven

24 september 2018

09u08 6 Auto Drie jaar na dieselgate zegt Porsche - onderdeel van Volkswagen - de diesel definitief vaarwel. Vanaf volgend jaar zullen er alleen nog benzine-, hybride of elektrische wagens gemaakt worden. Vooral die laatste zullen de focus worden.

In 'Bild' erkent topman Oliver Blume dat de dieselcrisis - waarbij merken zoals Volkswagen hun diesels manipuleerden om de uitstoot lager te doen lijken - het bedrijf veel problemen heeft bezorgd. "Hoewel we nooit zelf dieselmotoren hebben ontwikkeld en geproduceerd."

"Porsche zal in de toekomst geen dieselvarianten meer leveren", aldus Blume. De fabrikant wil zich in de toekomst concentreren op waar hij goed in is. "Dat is het bouwen van emotionele, krachtige benzine- en hybride-auto's. Vanaf 2019 zullen daar puur elektrische voertuigen aan worden toegevoegd."

Inmiddels is bekend dat alle dieselmodellen van Porsche sjoemelsoftware bevatten. Daarom stopte het bedrijf enkele maanden geleden al tot nader order met de verkoop van alle dieselmodellen. Nu maakt Blume bekend dat de productiestop een definitief karakter heeft gekregen. Porsche produceerde bijna tien jaar lang dieselvarianten voor modellen als de Macan, Panamera, en Cayenne.

Porsche is de eerste Duitse autobouwer die de diesel dumpt. Volgens de fabrikant hebben diesels wel een toekomst bij andere merken, zoals Volkswagen of Audi.