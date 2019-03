Porsche coupeert de Cayenne Erik Kouwenhoven

22 maart 2019

09u07

Bron: AD.nl 0 Auto Porsche kiest in navolging van merken als BMW en Mercedes voor een coupé-variant van een SUV. De 4x4 coupé blijkt dermate populair onder kopers, dat het merk er niet omheen kon.

Bij de Cayenne coupé liggen de voorruit en de voorste raamstijl vlakker dan die van de Cayenne vanwege het met twee centimeter verlaagde dak. De nieuw ontworpen achterportieren en schermen zorgen voor een bredere achterzijde en de nummerplaat is nu geïntegreerd in de bumper. De vaste dakspoiler wordt gecombineerd met een nieuwe, adaptieve achterspoiler. Deze komt vanaf een snelheid van 90 km/u 13,5 centimeter omhoog, wat de druk op de achteras verhoogt.

Standaard heeft de Cayenne Coupé een panoramisch glazen dak van 2,16 vierkante meter, dat is voorzien van een geïntegreerd rolscherm. Optioneel is een carbondak leverbaar. Achterin heeft de coupé standaard twee aparte stoelen, maar zonder meerprijs is ook een Comfort-achterbank - bekend uit de reguliere Cayenne - leverbaar. De passagiers zitten achterin de Coupé drie centimeter lager dan in de reguliere Cayenne.

De bagageruimte heeft een inhoud van 625 liter. Als de achterstoelen worden neergeklapt, groeit die ruimte tot 1.540 liter. De auto is leverbaar met een 340 pk sterke 3,0-liter V6 met turbo en met een 4,0-liter V8-motor met dubbele turbo die 550 pk sterk is. De Cayenne Turbo Coupé accelereert in 3,9 seconden van 0 naar 100 km/u en stoomt door naar een top van 286 km/u. De auto staat vanaf eind mei bij de dealers te blinken. De consumentenadviesprijzen in Nederland beginnen bij € 124.000 voor de Cayenne Coupé en € 207.800 voor de Cayenne Turbo Coupé.