Populairste automerken 2020 ondanks barslecht autojaar

HLN Drive2020 was een speciaal jaar voor elke economische sector, ook voor de automobielindustrie. De lockdown en coronamaatregelen hadden een groot effect op de autoverkoop in ons land, die tot het laagste niveau in meer dan twintig jaar zakte. HLN Drive gaat door de cijfers.

Met een totaal van 30.078 ingeschreven nieuwe auto’s in één maand scoorde december 2020 10,1% lager dan dezelfde maand in 2019, blijkt uit cijfers van Automobiel en Tweewielerfederatie Febiac. Hoewel de daling van de markt in december minder uitgesproken was dan het gemiddelde voor het jaar 2020, zijn de effecten van de COVID-19-pandemie op de automarkt nog steeds duidelijk voelbaar.

Een slechte score, maar over het hele jaar geteld doet de sector het nog slechter. 431.491 nieuwe wagens werden er vorig jaar ingeschreven. Daar eindigt de automarkt in 2020 21,5% lager dan in 2019. Daarmee werd in 2020 het zwakste resultaat sinds 1997 opgetekend (toen 396.240 inschrijvingen).

Luxemerken blijven scoren

Volkswagen blijft het populairste merk in ons land, afgelopen jaar gevolgd door BMW en Peugeot. Opvallend is vooral de score van BMW, dat van plekje 5 naar 2 springt, onder meer over grote concurrent Mercedes (dit jaar op 5). Bovendien verkocht BMW dit jaar bijna evenveel auto’s als in 2019. Enkel Skoda (-3%) kan binnen de top 10 gelijkaardige cijfers voorleggen, de andere 8 merken verliezen minstens 10%.

Volledig scherm Vooral de luxemerken gaan er dit jaar op vooruit, maar ook SsangYong, hier met de Tivoli op het autosalon van Brussel 2020. © Mika Tuyaerts

Buiten de top 10 zien we wel automerken die er in 2020 op vooruit gingen. Het Zuid-Koreaanse SsangYong bijvoorbeeld, dat vooral SUV’s verkoopt, boekte 10% winst. Al waren het vooral de luxemerken met veelal een kleiner volume die met groen in de boeken mochten schrijven: Porsche (+3%), Bentley (+4%), Aston Martin (+34%), Lamborghini (+21%) en Morgan (+4%) bewijzen dat een crisis de rijken der aarde minder raakt.

Zelf op zoek naar een nieuwe auto? Doe hier de test op HLN Drive en ontdek je ideale auto.

Top 10 populairste automerken

Deze automerken scoorden het voorbije jaar het best in ons land. De volledige top 20 kan je hier op HLN Drive bekijken. Benieuwd hoe ze rijden? Bij automerken met een link kan je een testrit boeken op HLN Drive.

1 VOLKSWAGEN : 39.861

2 BMW : 36.381

3 PEUGEOT : 33.551

4 RENAULT : 31.895

6 AUDI : 28.053

7 CITROEN : 20.895

8 SKODA : 20.305

9 OPEL : 19.497

10 FORD : 18.002

Lees ook op hlndrive.be: