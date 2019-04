Politiekorps doet emotionele oproep: “dames, doe alsjeblieft de gordel tussen je boezem” Erik Kouwenhoven

06 april 2019

06u53

Bron: AD.nl 5 Auto Een oproep van de Rotterdamse politie gaat momenteel viraal op sociale media. Agenten vragen hierin aandacht voor het verkeerde gordelgebruik door veel vrouwen. Het bericht is opgesteld naar aanleiding van een dodelijk ongeluk.

De gordel verkeerd dragen kan dodelijk zijn, maar veel vrouwen hebben daar geen boodschap aan. Ze vinden dat de gordel in hun nek schuurt bij correct gebruik, of zien op sociale media en in videoclips dat vrouwen de gordel onder hun arm doen, in plaats van tussen hun borsten. Hierdoor kan het bovenlichaam bij een ongeluk echter naar voren klappen, met het risico dat vrouwen hun nek breken door de ontploffende airbag, aldus de Rotterdamse verkeerspolitie.

Het verkeersteam doet daarom een aangrijpende oproep, in de vorm van een verhaal op Facebook van een agent die voor de zoveelste keer bij een dodelijk ongeluk aankomt. De agent constateert direct dat de dame is verongelukt doordat ze de schouderband onder haar arm droeg in plaats van over haar schouder. Daardoor werd ze niet goed tegengehouden en brak de airbag haar nek.

Het verhaal wordt op aangrijpende en persoonlijke wijze omschreven. Lees het hieronder: