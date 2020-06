Politieagent crasht met bemande drone Erik Kouwenhoven

11 juni 2020

Een politieagent van het politiekorps van Dubai is gecrasht met een bemande drone. De man raakte de controle kwijt over de 'hoverbike' toen hij van een hoogte van 30 meter probeerde te dalen.

Dat we niet binnenkort met vliegende auto's door steden reizen snappen we wel. Als er al toekomst is voor dit soort bemande drones, begint deze bij hulpdiensten die wereldwijd snel naar onheilsplekken kunnen vliegen, vooral in drukke metropolen. Vandaar dat onder meer in Dubai wordt gekeken of bemande drones ingezet kunnen worden.

In dit geval gaat het om een zogeheten ‘hoverbike’, zeg maar een politiemotor met vier propellers in plaats van twee wielen. Het apparaat werkt als een drone, met dit verschil dat het apparaat niet vanaf de grond, maar door de ‘hoverbiker’ zelf wordt bestuurd. Dat de testvluchten niet altijd soepel verlopen, blijkt uit onderstaande video.

Vlieghoogte

Ondanks de inspanningen van het Dubaise hoverbikende politiekorps om de crashvideo van internet te verwijderen, verspreiden de beelden van een mislukte testvlucht zich snel op de sociale media. Te zien is een agent die op een Hoversurf S3 vliegt op een hoogte van ongeveer 30 meter. Wanneer hij weer daalt, verliest hij de controle en raakt hard de grond.

De bestuurder komt goed weg wanneer het apparaat kantelt en bovenop hem landt. Hij wordt zo te zien net niet geraakt door rondvliegende propellers. Volgens fabrikant Hoversurf gaat het om een mechanisch defect. De agent zou de vlieghoogte overschreden hebben en daardoor zou de hoverbike moeilijker te besturen zijn geweest. De bestuurder raakte niet gewond.

