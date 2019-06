Politie Monaco verzamelt sportauto’s: 70-tal Ferrari's, Porsches en Lamborghini's achter slot en grendel Erik van Kouwenhoven

16 juni 2019

06u22

Bron: AD.nl 0 Auto De politie van Monaco grijpt tegenwoordig streng in bij overtredingen. De afgelopen weken hebben agenten naar verluidt zo’n zeventig supersportwagens in beslag genomen tijdens de Formule 1 en het Top Marques auto-evenement.

Beide evenementen trokken duizenden autofans, die al dan niet met hun snelle bolides naar de stadstaat in Zuid-Frankrijk reden. Daar werden ze opgewacht door agenten die weinig genade toonden bij verkeersovertredingen. Hoewel het voor de bestuurders verleidelijk is om even de motor te laten horen of hard weg te rijden om de vele carspotters te behagen, hadden ze dat beter niet kunnen doen.



Sinds vorig jaar houdt de politie van Monaco automobilisten aan die de rust verstoren. Burn-outs, te harde uitlaatgeluiden en te hard rijden worden onmiddellijk afgestraft. In de afgelopen weken werden ongeveer 70 voertuigen geconfisqueerd, schrijft The Sun. YouTuber Shmee150 plaatste onlangs een video waarin een opslagplek van de politie te zien zou zijn. Daar staat een verzameling die niet zou misstaan bij een dealer van supersportwagens.

Het beeldmateriaal toont luxe auto's van alle topmerken, waaronder een Ferrari Speciale, Aston Martin DB11, McLaren 570GT, Porsche 911 GT3 RS en een aantal Mercedes AMG-modellen. Ook Bentleys Continental GT, een Lamborghini Huracan Performante Spider en vele snelle BMW's worden achter slot en grendel gehouden.



De boetes voor de genoemde overtredingen variëren tussen de 300 en 600 euro en overtreders zijn hun auto minimaal 48 uur kwijt. Vorig jaar werden 95 auto's in beslag genomen. Het totale boetebedrag was ongeveer 300.000 euro, zo meldt de website Hello Monaco.