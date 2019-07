Politie houdt ‘Batmobiel’ tegen in Brussel. Hij zou uit Midden-Oosten komen en 2 miljoen waard zijn KVDS

04 juli 2019

10u33 53 Auto De politie van Brussel heeft gisteravond een opmerkelijke wagen aan de kant gezet in de Emile Bockstaellaan . De ‘Batmobiel’ bleek een nummerplaat uit het Midden-Oosten te hebben en werd aan een controle onderworpen. Beelden van het opmerkelijke voertuig werden gedeeld op Facebook.

“Wanneer de vleermuis de inwoners van Brussel probeert te beschermen", klonk het in een post van Alertes Contrôles De Police - Infos Bruxelles, een Facebookgroep die informatie over het verkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de omgeving deelt. “Batman was vanavond in de hoofdstad, maar werd gecontroleerd en begeleid naar het politiebureau.”

Lamborghini

Volgens de post ging het om een omgebouwde Lamborghini met een V10-motor, die een waarde van 2 miljoen euro heeft. Vanwaar de nummerplaat precies komt, is niet helemaal duidelijk. Er doen zowel berichten de ronde dat het uit de Verenigde Arabische Emiraten zou zijn als uit Saoedi-Arabië, maar dat kon nog niet geverifieerd worden. De Brusselse politie kon voorlopig in elk geval niet meer informatie verstrekken over de interventie.





Eerder hadden weginspecteurs van de Nederlandse Rijkswaterstaat de bijzondere wagen al gespot op de A16 bij Breda. Zij deelden een beeld ervan op Twitter. “In eerste instantie was mijn oog op een andere sportieve auto gevallen die voorbijkwam”, vertelde Kees-Jan, die de foto nam, aan de Nederlandse Omroep Brabant. “Ik zei nog ‘mooie bak’ tegen de collega die naast me zat. Meteen daarna volgde die ‘Batmobiel’. Ik dacht: ‘wat is dit?’”



Gespot in Brabant. Tóch jammer dat 'ie niet op de #A1 reed ;) #Bathmen #nanananananananabathmen #batmobile #A16



Foto: @wis_keesjan pic.twitter.com/Rl2F4c5v9c Rijkswaterstaat Verkeersinformatie(@ RWSverkeersinfo) link

De twee inspecteurs zetten de achtervolging in – “Dat viel nog wel mee hoor, want hij reed echt niet zo snel als de auto eruitziet” – en konden er een foto van maken. De bestuurder konden ze niet zien zitten. “Dat ding was zo verschrikkelijk uitgebouwd dat ik de ‘Batman’ niet kon zien”, klinkt het.

Rijkswaterstaat deelde het beeld op zijn Twitteraccount en al gauw kwam er reactie van iemand die de wagen had zien staan op het Wilhelminaplein in Rotterdam. (lees hieronder verder)

Wat een bakbeest! ^TT Rijkswaterstaat Verkeersinformatie(@ RWSverkeersinfo) link

Volgens de Nederlandse regionale omroep RTV Rijnmond zou de wagen toebehoren aan een Saudi. De man wilde de media niet te woord staan, maar zou maandag uit Denemarken vertrokken zijn voor een rondrit door Europa. Na Duitsland was gisteren Rotterdam aan de beurt. En nu dus ook België.

Gisteren postte de bekende Nederlandse vlogger Giovanni – Gio – Latooy (20) een filmpje waarin te zien is hoe hij contact legt met de eigenaar en mee mag voor een ritje in de omgebouwde Lamborghini. Je kan dat bekijken in onderstaande vlog (vanaf minuut 15). (lees hieronder verder)

In het filmpje vertelt de eigenaar onder meer hoe het is om met de wagen te rijden. “Het is grappig”, klinkt het. “Als je op de snelweg rijdt, zie je de andere wagens vertragen en naast je komen rijden. En dan zie je de smartphones tevoorschijn komen. Mensen vinden het leuk. Dat is fijn.”

Pronken

Hij beklemtoont dat het niet de bedoeling is om met de wagen te pronken, maar wel “om mensen de kans te geven de auto te ervaren” op de plaatsen waar hij stopt. Hij geeft wel toe dat de verbaasde reacties van de mensen het leukste zijn aan rijden met de ‘Batmobiel’.

Hoe snel de wagen precies kan, weet de eigenaar niet. Maar een vriend van hem reed er al 260 kilometer per uur mee. “Ik durf zelf niet zo snel te rijden”, zegt hij nog.