Plant een boom en omzeil de snelheidscontrole mvdb

27 april 2018

23u03

Bron: t-online 0 Auto De snelheidscamera op een veld aan een snelweg nabij de Duitse stad Bitburg in de Eifel is tijdelijk onklaar. Niet door vandalisme, maar door een twee meter hoge spar. Onbekenden hebben op een onbekend tijdstip de boom net voor de camera geplant.

Op het traject geldt een maximumsnelheid van 130 km per uur. Geflitste laagvliegers kunnen op beide oren slapen. De metingen zijn door de boom onbruikbaar.

De camera alarmeerde de politie zelf over de storing. De software is zo geprogrammeerd dat er automatisch een alarmsignaal wordt uitgezonden indien de installatie wordt geschud, wanneer er verf over de lens wordt gespoten of bij brandstichting. Agenten kwamen ter plaatse en hebben de boom inmiddels verwijderd.

De politie denkt dat de spar 's nachts of tijdens een mistige ochtend is geplant. De politie heeft nog geen verdachten op het spoor, maar verspreidde wel een foto van de boom.

Op drievierde van het dichte Duitse snelwegennet geldt geen snelheidslimiet. Op de overige delen snelwegen is een adviessnelheid van 130 km per uur van kracht, tenzij anders aangegeven.