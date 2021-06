Pijnlijke beelden voor autofans: gesmokkelde luxewagens worden in Manilla met een kraan vernietigd

Kortrijk Kortrijkse verzame­laar verrast: Match­box-au­to blijkt 19.500 euro waard

28 mei Op een veiling in Londen is maar liefst 19.500 euro neergeteld voor een erg zeldzaam exemplaar van Matchbox. Een Kortrijkse verzamelaar keek zijn ogen uit want hij heeft exact hetzelfde zeldzame autootje in zijn ruime collectie staan. “Maar verkopen wil ik niet”, vertelt de verzamelaar, die liever anoniem blijft.