Peugeot 208 is Auto van het Jaar 2020! Kristof Winckelmans - www.fangio.be

02 maart 2020

16u36

Bron: www.fangio.be 1 Auto Noch de Tesla Model 3, noch de Porsche Taycan, maar wel de Peugeot 208 mag zich de komende 12 maanden de Europese Auto van het Jaar noemen. De Franse stadswagen haalde het al bij al vrij makkelijk van zijn elektrische rivalen, die – na de overwinning van de Jaguar I-Pace in 2019 – vooraf tot favorieten waren gebombardeerd.

Normaal gesproken geldt de Car of the Year-verkiezing als het officieuze startschot van het Salon van Genève, maar dit jaar heeft het coronavirus er, zoals genoegzaam bekend, helemaal anders over beslist. De uitreiking zelf ging dan ook door achter de gesloten deuren van de Palexpo-paleizen.

De Peugeot 208 liet het allemaal niet aan zijn hart komen, de compacte (en desgewenst ook 100 procent elektrische) Fransman haalde het vrij makkelijk van de Tesla Model 3 en Porsche Taycan. De inzendingen van de andere volumeconstructeurs, met onder andere de Renault Clio, Ford Puma en Toyota Corolla, moesten vrede nemen met (verre) ereplaatsen, terwijl de BMW 1 Reeks enigszins verrassend als laatste uit de bus kwam.

De volledige eindstand:

1. Peugeot 208 – 281 punten

2. Tesla Model 3 – 242 punten

3. Porsche Taycan – 222 punten

4. Renault Clio – 211 punten

5. Ford Puma – 209 punten

6. Toyota Corolla – 152 punten

7. BMW 1 Reeks – 133 punten