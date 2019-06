Pesters hebben het voorzien op zelfrijdende auto: afsnijden en bumperkleven Niek Schenk

18 juni 2019

06u46

Bron: AD.nl 0 Auto Medeweggebruikers hebben het gemunt op de zelfrijdende auto. De bedrijven die met robotauto's praktijkproeven doen, melden in toenemende mate dat zij getreiterd worden door automobilisten en voetgangers.

Blijkbaar is er nogal wat weerstand tegen dit nieuwe fenomeen in het verkeer. Doordat zelfrijdende auto's tal van videocamera's bevatten en nog altijd begeleid worden door een meerijdende medewerker van het ontwikkelingsteam, zijn inmiddels tal van bewijzen van het pestgedrag vastgelegd.

Eric Meyhofer, die bij Uber de ontwikkelingen van zelfrijdende taxi's leidt, spreekt van agressief gedrag. De robotauto wordt afgesneden, automobilisten gaan ervoor rijden en trappen dan plotseling op de rem en er zijn ook bestuurders die zich schuldig maken aan bumperkleven. Bovendien weigeren ze de auto soms voorrang te geven of steken ze de middelvinger op, constateert Meyhofer, die spreekt van uitgesproken gemeen rijgedrag. Maar ondanks dat de pesterijen op video worden vastgelegd, is het bedrijf vooralsnog niet van plan er tegen op te treden. Meyhofer: “Eigenlijk is het wel fascinerend om te zien dat mensen kennelijk de grenzen verkennen van wat zij tegen de zelfrijdende auto kunnen doen.”

Maarten Sierhuis, de Nederlander die bij Nissan in Silicon Valley de ontwikkeling van zelfrijdende auto's leidt, sprak al eerder tegen onze autoredactie zijn zorg uit over medeweggebruikers die robotauto het leven zuur kunnen maken. “Dat is een van onze grootste zorgen”, aldus Sierhuis. "Want hoe beschermen we de auto tegen mensen die hem willen lastigvallen? Voetgangers zouden weleens met spiegeltjes of weet ik wat kunnen proberen om de robotauto om de tuin te leiden. Hij is toch anoniemer dan een bestuurder van vlees en bloed.”

Banden lek gestoken

De krant Arizona Republic meldde vorig jaar al dat banden lek waren gestoken van testauto's van Waymo, de dochteronderneming van Google die in de VS robotauto's test. In de staat Arizona zouden sommige automobilisten ook een pistool op de begeleiders van het ontwikkelingsteam hebben gericht. Maar mogelijk heeft die agressie in Arizona vooral te maken met het feit dat een robotauto van Uber 'daar begin vorig jaar een dodelijk ongeval veroorzaakte. Na dit ongeval werd het testprogramma negen maanden stilgelegd.

Op dit moment wordt er vooral in de VS en in China op grote schaal getest met robotauto's. De Amerikaanse president Donald Trump vindt ze helemaal niets, lekte onlangs uit. Hij zou ze bestempelen als ‘oncontroleerbare rijdende doodskisten’ en er nooit van zijn leven in willen stappen. Dat er veel weerstand is tegen de zelfrijdende auto, die mensen het stuur uit handen neemt, blijkt ook regelmatig uit enquêtes. In veel landen zit de automobilist blijkbaar helemaal niet op de door een computer bestuurde auto te wachten. Dat is ook in ons land zo. Bij onze noorderburen zal de bevolking waarschijnlijk wel zeer gastvrij reageren, bleek eerder dit jaar uit een onderzoek van KPMG. De analisten daarvan baseren zich op cijfers van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland de ranglijst aanvoert van landen waar nieuwe technologie door de bevolking omarmd wordt.