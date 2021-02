Persoonlijke Cobra 427 Super Snake van autosportlegende Carroll Shelby onder de hamer

Deze Cobra Super Snake is een van de meest opmerkelijke auto’s ooit gebouwd door de firma Shelby American. Het is een van de slechts twee geproduceerde extra sterke Cobra's, of ook ‘The Cobra to End All Cobras’. De toch al niet miezerige V8 is voorzien van twee superchargers, waardoor de auto zo’n 800 pk sterk is. Pure power. De wagen behoorde oorspronkelijk toe aan Carroll Shelby zelf.



Nu is de zeldzame roadster te koop bij veilinghuis Barrett-Jackson.