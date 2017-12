PepsiCo plaatst recordbestelling van 100 e-trucks bij Tesla Joeri Vlemings

17u40

Bron: NBC News 0 Photo News Auto PepsiCo heeft, voor zover bekend, de grootste vooruitbestelling van Tesla's e-trucks tot nu toe geplaatst. De producent van onder meer de populaire Doritos-chips reserveerde honderd stuks van Tesla's vorige maand aangekondigde elektrische vrachtwagens. "Om de CO2-uitstoot en de brandstofkosten te drukken", klinkt het bij de besteller.

Tesla probeert de vrachtwagensector ervan te overtuigen dat de zogenaamde Tesla Semi qua bereik en laadvermogen wel degelijk kan wedijveren met traditionele dieseltrucks. De elektrische vrachtwagens zouden met een volledig opgeladen batterij tot 800 km moeten kunnen rijden. PepsiCo wil ze graag inzetten voor het vervoer van snacks en dranken binnen dat door Elon Musk beloofde bereik. Het bedrijf heeft een vrachtwagenpark van bijna 10.000 trekkers.

Enkele bedrijven, zoals Walmart, J.B. Hunt en Sysco, gingen PepsiCo al voor met kleinere vooruitbestellingen. De teller staat op 267, volgens Reuters. De productie van de e-trucks, die vorige maand werden voorgesteld, is voorzien voor 2019. Het is niet geweten hoeveel PepsiCo betaalt voor de gereserveerde exemplaren. Aanvankelijk vroeg Tesla 5.000 dollar reservatiekosten per truck, maar dat zou intussen opgelopen zijn tot 20.000 dollar.

