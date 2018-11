Pech voor puristen: Porsche overweegt SUV-variant van de 911 Erik Kouwenhoven

29 november 2018

20u17

De nieuwe Porsche 911 is overduidelijk een evolutionair model. De iconische stijlkenmerken bleven onveranderd. Maar volgens Autocar denkt het merk serieus na over een revolutionaire 911, namelijk een SUV-variant.

Die zal er uiteraard minder karikaturaal uitzien als de auto op de foto hierboven, maar het idee is allerminst een grap. De Amerikaan Detlev von Platen, lid van de Raad van Bestuur en verantwoordelijk voor verkoop en marketing van Porsche, vertelde tegen het autoblad dat een idee van een opgehoogde 911 best interessant is.

“Van de Porsche 911 een SUV-variant maken zou een goed idee kunnen zijn. Het zal natuurlijk geen modelreeks zijn, maar een nicheproduct", aldus Von Platen. En inderdaad: een op de 911 Safari geïnspireerd sport utility-voertuig met een zescilinder turbomotor achterin en vierwielaandrijving kan tot een mooi model leiden, zo blijkt uit enkele ‘one-off's’ uit het verleden.

Als de opgehoogde 911 ooit het groene licht krijgt voor productie, zal het de eerste keer zijn sinds 1964 dat Porsche officieel een andere carrosseriestijl zal verkopen voor het legendarische model dan de traditionele tweedeurs coupévorm.