Overgang naar elektrische wagens kost 114.000 jobs in Duitsland

05 december 2018

17u30

Bron: belga 6 Auto Een transitie naar elektrische mobiliteit zal in Duitsland op lange termijn 114.00 banen kosten. Vooral de autoproductie zal getroffen worden, met 83.000 banen die sneuvelen. Dat blijkt uit een studie van het IAB, het onderzoeksinstituut van het Duitse tewerkstellingsagentschap.

Vandaag werken in Duitsland meer dan 800.000 mensen in de automobielindustrie. De productie van elektrische motoren is minder arbeidsintensief dan bij verbrandingsmotoren, waardoor minder arbeidskrachten nodig zijn.



Een overgang naar elektromotoren zou een impact hebben op zowel laag- als hooggeschoolde profielen.

