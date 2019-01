Ouders kunnen straks overal en altijd ‘meerijden’ met zoon of dochter Erik Kouwenhoven

16 januari 2019

20u40

Bron: AD.nl 0 Auto Dankzij een nieuw virtual reality-systeem kunnen ouders binnenkort meerijden met hun tienerdochters en -zonen zonder daadwerkelijk in de auto te zitten. Op die manier kunnen zij heel eenvoudig onderweg op elk gewenst moment een oogje in het zeil houden.

Het nieuwe systeem - Voyage XR geheten - stelt ouders in staat om zichzelf naar alle plekken ter wereld te ‘teleporteren’. Met behulp van een reeks camera’s, sensoren, internet en 3D-beeldvorming kunnen virtuele ‘passagiers’ comfortabel in hun eigen huis blijven zitten en tegelijkertijd zien wat er in en om de auto gebeurt.

Na het accepteren van de ‘teleportage’ krijgt de gebruiker vanaf de achterbank een eersteklas zitplaats. Het systeem zou betekenen dat ouders ervoor kunnen zorgen dat hun kinderen veiliger gaan rijden wanneer die nog maar net hun rijbewijs hebben. Ook kan het ‘op afstand’ begeleiden realiteit worden met dit systeem, zoals dat nu al gebeurt met een coach of begeleider in de auto.

Tijdens de simulatie zien bestuurders zelfs een ‘avatar’ (kunstmatige figuur) van hun ‘geteleporteerde’ passagier in de achteruitkijkspiegel en kunnen ze daar mee praten, dankzij ingebouwde microfoons. Het systeem zal naar verwachting ook worden gebruikt voor het trainen van vrachtwagenchauffeurs. Valeo, een grote toeleverancier in de auto-industrie, heeft de technologie ontwikkeld. Valeo levert aan tal van grote autofabrikanten.