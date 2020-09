Organisator autosalon wint rechtszaak van klimaatactivisten Gregory Livis - www.fleet.be

22 september 2020

18u38

Bron: www.fleet.be 0 Auto Wie herinnert zich deze beelden van Extinction Rebellion activisten niet die demonstreerden op het Autosalon van Brussel afgelopen januari. Er werden 185 mensen administratief gearresteerd. De rechtszaak is net afgesloten ten gunste van Febiac, de federatie die het salon organiseert.

Tien dagen voor de opening van het Autosalon van 2020 werd Febiac gewaarschuwd voor de actie en probeerde het te onderhandelen met Extinction Rebellion, waarbij hij hen een stand in het hart van het Salon aanbood om hun ideeën te verdedigen. Het mocht niet baten.

De automobielfederatie had dus op een eenzijdig verzoek een bevel gekregen: er zou een dwangsom van 10 euro worden geëist van elke persoon die het goede verloop van de show wil belemmeren.

De verwachte demonstraties vonden plaats, met 185 administratieve arrestaties.

Toewijzing van de zaak + gerechtskosten

Extinction Rebellion had de zaak voor de rechter gebracht in een poging om het bevel te vernietigen. De kortgedingrechter van de rechtbank van eerste aanleg heeft het verzoek van de activisten afgewezen.

Om een eenzijdige motie te verkrijgen is het noodzakelijk om de urgentie te kunnen aantonen. De rechter oordeelde dat er inderdaad sprake was van urgentie, aangezien Febiac slechts 10 dagen voor het evenement op de hoogte was gesteld. Hij hield ook rekening met het feit dat Febiac al te maken had gehad met geweld van radicale milieuactivisten.

Niet alleen verliest het vonnis de handhaving van de beschikking, maar bovendien zal Extinction Rebellion de kosten van de procedure (2.400 euro) moeten dragen, terwijl het zelf 29.000 euro van Febiac had gevorderd voor een roekeloze en vexatoire procedure.