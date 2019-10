Organisatie Zoute Grand Prix volgt Marc Coucke naar Durbuy Mathias Mariën

13 oktober 2019

12u23 1 Auto De organisatie van de Zoute Grand Prix in de mondaine badplaats Knokke heeft vandaag, tijdens de tiende editie van het oldtimer- en sportwagenevent, grote plannen voor de toekomst bekendgemaakt. Zo komt er volgend jaar onder meer een rally in het Waalse Durbuy bij, in het spoor van ondernemer Marc Coucke, die lid is van de Zoute Automobile Club.

De komende jaren wil de Zoute Grand Prix zich nationaal en internationaal sterker op de kaart zetten als een fulltime organisator van classic car-evenementen met een exclusief karakter. Het huidige team van zes mensen zou in de komende twee jaar uitgebreid worden naar 20 tot 25 mensen.

Volgend jaar worden meteen vijf evenementen gepland. Begin mei vindt de Rallye de Durbuy plaats, een maand later volgt een Women Only Rally, een kustrally voorbehouden aan vrouwelijke deelnemers, van Deauville over Le Touquet-Paris Plage naar Knokke. In augustus komt er een "Generations Rally", een rally waarin bijvoorbeeld vader en zoon of moeder en dochter samen rijden. In oktober volgt dan de traditionele Zoute Grand Prix, om het jaar in december af te sluiten met een Zoute X-mas Rally.

Event in Sotogrande verdwijnt

"Zoute Grand Prix wordt een familienaam van verschillende onderdelen", zegt oprichter en eigenaar Filip Bourgoo. "Autosalons hebben het in Europa steeds moeilijker om te overleven, wij willen de automobiel combineren met lekker eten en 'having a good time', en we willen de mensen tonen hoe mooi België is."

Het evenement dat de Zoute Grand Prix in het Zuid-Spaanse Sotogrande organiseerde, verdwijnt wel. "Dat was eigenlijk een beetje te ver van ons bed en ook de logistieke kost werd te hoog", aldus Bourgoo.