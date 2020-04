Opzij Tesla! Triton belooft luxe-SUV met 1.100 km rijbereik en Lamborghini-waardige acceleratie Redactie

22 april 2020

15u00

Bron: www.fangio.be 0 Auto Met zowat 600 km op de teller is de Tesla Model S met 100 kWh batterijpakket vandaag ongeveer het beste dat je kan krijgen qua autonomie bij de elektrische wagens. Nog niet genoeg? Wat als je dat rijbereik zowat kan verdubbelen?

Dat is alvast het plan van Triton, een bedrijf dat vooral naam maakte in de sector van de zonne-energie. Het plan om het rijbereik te verdubbelen is alvast heel simpel: verdubbel de accugrootte. De Model H, het eerste wapenfeit van Triton op de automarkt, wordt dus een elektrische SUV met maar liefst 200 kWh aan batterijen.

Voorts krijgt de typisch Amerikaans gestylede SUV (denk Cadillac Escalade, Hummer, Lincoln Navigator) vier elektromotoren - één op elk wiel - en een systeemvermogen van 1.500 pk! Genoeg om het zwaargewicht binnen 2,9 seconden naar de 100 te slingeren, even snel als een Lamborghini Aventador SVJ.

First edition al uitverkocht

Voorts is de Model H één en al ruimte en luxe, met voldoende plaats voor 8 personen plus bagage. Aan de renderafbeelding in dit artikel kan je afleiden dat het project nog in zijn kinderschoenen staat, maar Triton maakt zich sterk dat het in 2022 zijn eerste modellen aan de man kan brengen. Meer nog: deze First Editions zijn allemaal al gereserveerd. Hoeveel deze mastodont uiteindelijk zal kosten weten noch wij, noch de kopers op dit moment …



