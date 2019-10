Opzettelijke explosies in elektrische auto moeten gevaarlijke schok bij een botsing voorkomen Autoredactie/Tweakers

02 oktober 2019

11u31

Bron: AD.nl 2 Auto Bosch heeft een nieuw veiligheidssysteem ontwikkeld dat moet voorkomen dat inzittenden of hulpverleners bij botsingen met elektrische auto’s een gevaarlijke schok krijgen. Het systeem creëert kleine explosies zodra een elektrische auto botst. Die explosies moeten ervoor zorgen dat de kabelverbinding met de accu wordt afgesneden, wat het risico op een elektrische schok of brand verkleint.

Het elektrische systeem in elektrische auto's heeft al gauw een spanning van een paar honderd volt en in de nieuwe Porsche Taycan is het zelfs 800 volt. Dit brengt risico's met zich mee bij een eventuele aanrijding.

Microchips

Het is nog niet bekend in welke auto's het nieuwe veiligheidssysteem van Bosch voor het eerst zal worden toegepast. De fabrikant is een van de grootste toeleveranciers in de auto-industrie en spreekt van een ‘pyrotechnical safety switch system’, kortweg pyrofuse.



Het systeem bestaat uit microchips die ervoor zorgen dat de accu automatisch wordt ontkoppeld, zodat niemand in contact zou moeten komen met componenten die elektrisch zijn geladen. De chips laten kleine explosies afgaan waarmee secties van de kabelverbinding worden opgeblazen. Hiermee wordt de stroomcirculatie volgens Bosch op snelle en effectieve wijze afgesloten.

💥 Explosions that save lives – Bosch pyrofuse can prevent electric shocks after electric vehicles crash. 🚨 Specially designed #microchips deactivate the vehicle’s power circuits in a fraction of a second. Learn more: https://t.co/GFSsGCfs1L #EVs #MEMS pic.twitter.com/eokfJn1Fme BoschGlobal(@ BoschGlobal) link

Cruciale rol

De microchips spelen volgens de fabrikant een cruciale rol bij dit systeem. Als een sensor een impact registreert, wordt de ontsteking direct geactiveerd. Dat moet het probleem van beschadigde kabels als gevolg van een ongeluk beperken.

Autoaccu’s zijn volgens Bosch ontworpen zijn voor een spanning van 400 tot 800 volt en de lading kan bij een botsing van een hybride of elektrische auto als het ware in het metaalwerk terechtkomen. Dat vormt niet alleen een risico voor inzittenden, maar ook voor reddingswerkers en brandweerlieden.

De chips zijn zogenoemde asics (application specific integrated circuits). Deze zijn specifiek bedoeld voor een enkele taak en daarom minder flexibel dan reguliere chips. Omdat ze echter geoptimaliseerd zijn voor een bepaald type rekenwerk, kunnen ze zuiniger en sneller zijn. Bosch heeft de specifieke chip, de CG912, oorspronkelijk ontwikkeld voor het activeren van airbags.