Opvallend wist-je-datje: “Het solide geluid van je autodeur is nep” Erik Kouwenhoven

21 augustus 2020

Bron: AD.nl 3 Auto Het mooie geluid dat je autoportier maakt als je het dichtslaat, is nep. Het is zorgvuldig gecomponeerd door fabrikanten, die daarmee de perceptie van kwaliteit willen oproepen. Dat stelt althans de Amerikaanse website Mel, die diep in het onderwerp dook.

Het gaat volgens Mel om een sterk staaltje zogenoemde psycho-akoestiek. Dat is de wetenschap rond de manier waarop je geest geluiden interpreteert.

‘Premium-associaties’

In de jaren 70 en 80 waren deuren echt zwaar en solide. Neem een Mercedes-Benz-portier uit die tijd. Die voelt aan als een kluisdeur en slaat dicht met een bevredigende dreun. In je geest zou dit in theorie als volgt worden vertaald: de deuren zijn zwaar, waardoor ze solide aanvoelen. Zwaar is sterk en dus zit je achter deze met een zwaar geluid dichtslaande deuren veilig.

Volgens muziekprofessor Jonathan Berger van de Stanford University zorgt een dergelijk geluid nog altijd voor positieve, ‘premium’-associaties, zegt hij tegen de site. Hij testte de theorie zelfs door studenten verschillende autodeuren te laten rangschikken van duurste tot goedkoopste, uitsluitend op basis van het geluid. Deelnemers beweerden dat de lage, zachte dreunen hoorden bij de duurste auto’s. Liefst nog met een tweede geluid, dat hij ker-chunk noemt.

Nabootsen

En dus zou menig autofabrikant bij goedkopere auto’s het geluid van deuren van dure auto's hebben nagebootst. Autobedrijven weten immers dat perceptie van belang is als het gaat om de verkoop van hun wagens.

Lexus heeft zelfs een video gemaakt over de zoektocht naar het perfecte ‘sluitgeluid’. En Tobias Beitz, manager geluidskwaliteit bij Mercedes-Benz, vertelde eerder al aan persbureau Bloomberg dat het geluid van een deur niet wordt bepaald door het gewicht, maar door het ‘akoestische ontwerp van de deur, van het slot en van de rubbers’.

Kortom: fabrikanten steken veel moeite in het vinden van de juiste combinatie van schuim, rubber en vergrendelingsmechanisme - zodat je dénkt dat je het portier van een BMW 7 Serie uit 1980 in handen hebt, ook bij een goedkoop Koreaans instapmodel.