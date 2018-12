Opvallend: wie rijdt het vaakst te snel in Nederland? Milieuvriendelijke auto’s David Bremmer Marcia Nieuwenhuis

15 december 2018

Bron: AD.nl 2 Auto Eén op de drie Nederlandse autobezitters kreeg vorig jaar minstens één snelheidsboete. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. En opvallend: bestuurders van wagens die als milieuvriendelijk gelden, halen de meeste boetes.

Voor het eerst heeft het Nederlandse Centraal Bureau voor Statistiek het aantal snelheidsboetes bij onze noorderburen in kaart gebracht. Wat blijkt? Bijna 3 miljoen van de ruim 9 miljoen personenauto’s op de weg zijn vorig jaar bekeurd voor te hard rijden.

In totaal vielen er 5,8 miljoen boetes op Nederlandse deurmatten. Opmerkelijk genoeg zijn het juist bestuurders van als milieuvriendelijk geldende personenauto’s die het gaspedaal het vaakst te hard indrukken. Liefst 63 procent van de plug-in hybrides kreeg in 2017 minimaal één bekeuring. Volledig elektrische wagens scoren met 45 procent ook zeer hoog.



Ter vergelijking: benzineauto's rijden in Nederland veel minder vaak te hard. Slechts 3 op de 10 eigenaren (28 procent) haalde minstens één boete. Dieselrijders hengelen met 46 procent wel weer relatief veel overtredingen binnen.

Kijken we naar automerken, dan zien we ook hier de milieuparadox: Tesla-bezitters worden met afstand het meest bekeurd in Nederland. Van de bijna 9.000 eigenaren van een Tesla ontving liefst driekwart minstens één snelheidsboete. Tegelijk blijft Tesla - de hype ten spijt - slechts een zeer bescheiden speler. Nemen we de dertig best verkochte automerken in Nederland, dan staan Audi-rijders bovenaan: bijna de helft ontving zeker één bon. BMW (45,7 procent) en Volvo (45,1 procent) vervolledigen de top drie.

Een verklaring voor de boeteregen voor ‘groene’ auto's, geeft het CBS niet. “Wij zien het verband ook, maar geven enkel de cijfers,” zegt woordvoerder Maarten Bloem. Dus of automobilisten hun zorg om het milieu afkopen en dan er vol op los scheuren is onduidelijk. Het kan ook zijn dat de snelheidsbeleving in elektrische auto's anders is en bestuurders zachter denken te rijden dan in werkelijkheid.