Oprichter Trevor Milton vertrekt bij elektrische autobouwer Nikola HR

21 september 2020

08u19

Bron: ANP 0 Auto Oprichter Trevor Milton is teruggetreden als voorzitter van elektrische autobouwer Nikola en heeft per direct geen inhoudelijke taken meer bij de onderneming. Hij heeft de beslissing om te vertrekken zelf genomen, zo benadrukt de onderneming, die de afgelopen tijd geplaagd wordt door fraudebeschuldigingen en een inzakkende beurskoers.

“De focus moet liggen op het bedrijf en zijn wereldveranderende missie”, aldus Milton in een verklaring. Maar de stap lijkt genomen om het bedrijf te beschermen. De Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) begon recent een onderzoek naar beschuldigingen van misleiding, fraude en bedrog bij de rivaal van Tesla. De zaak draait om een rapport van investeerder Hindenburg Research, die Nikola beticht van fraude door bijvoorbeeld onjuiste informatie te geven over de mogelijkheden van zijn elektrische trucks.

Nikola zegt juist dat Hindenburg een ‘shortseller’ is die door middel van de publicatie van een misleidend rapport het aandeel wil manipuleren om zo te profiteren van een koersdaling, na de sterke koersstijging eerder. Het bedrijf, dat elektrisch aangedreven voertuigen ontwikkelt maar nog geen producten op de markt heeft gebracht, ontkent maar zag zijn beurswaarde wel kelderen.

Wall Street

Milton blijft overigens wel de grootste aandeelhouder van Nikola, met een belang van ongeveer 20 procent dat bijna 3 miljard dollar (2,5 miljard euro) waard is. Het in het Amerikaanse Phoenix (Arizona) gevestigde Nikola kreeg in juni een notering op Wall Street. Het bedrijf werd opgericht in 2015. Stephen Girsky, bestuurslid en voormalig vicevoorzitter van autogigant GM, volgt Milton op.

Lees ook:

Topman Trevor Milton van Nikola deelt 189 miljoen euro uit aan vijftig werknemers

Wordt dit bedrijf het nieuwe Tesla? 0 euro omzet, maar bijna 30 miljard dollar waard