Opnieuw twee slapende bestuurders betrapt in Tesla Erik Kouwenhoven

21 juni 2019

11u07

Bron: NBC Los Angeles 2 Tesla Opnieuw zijn eigenaars van een Tesla gefilmd terwijl ze slapend over de snelweg reden. De eigenaar van een Model 3 reed 50 kilometer lang met zijn ogen dicht over een snelweg in Zuid-Californië.

Volgens NBC Los Angeles zag ene Shawn Miladinovich eerder deze week een witte Tesla Model 3 naast hem rijden. Toen hij beter keek, realiseerde hij zich dat de bestuurder in slaap was gevallen. Miladinovich constateerde dat de man iets om het stuur had gebonden om de Tesla te laten denken dat hij zijn handen aan het stuur had.

Miladinovich zag de slapende automobilist voor het eerst in de buurt van het stadje Westminster en nam contact op met de California Highway Patrol. “Als dat ding van zijn stuur was gevallen, had hij met 100 km/u tegen een andere auto kunnen botsen", klinkt het.

Ook in de Bay Area bij San Francisco werd een bestuurder van een Tesla gefilmd die lag te slapen achter het stuur tijdens de drukke spits op vrijdagmiddag. “Ik kon het niet geloven", aldus de maker van de video. “Andere bestuurders probeerden hem wakker te maken door te toeteren. Dat lukte maar even, daarna viel hij weer in slaap.”

Nederland

Het is niet de eerste keer dat Tesla-bestuurders betrapt worden op slapen achter het stuur. Ook in Nederland is dat al eens gebeurd.

Op de website zegt Tesla dat het geavanceerde Autopilot-systeem ontworpen is om de bestuurder te helpen bij de ‘meest belastende’ taken van het rijden, zoals automatisch sturen, accelereren en remmen binnen een bepaalde rijstrook. Tegelijk wordt benadrukt dat de huidige Autopilot-functies actieve bestuurdersbegeleiding vereisen en de Tesla's dus zeker nog geen autonome voertuigen zijn.