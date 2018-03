Opnieuw problemen voor Tesla Model 3? ADN

12 maart 2018

18u10

Auto De problemen met het Tesla Model 3 lijken maar niet te stoppen. Vandaag raakte bekend dat de productie van de auto onlangs vier dagen heeft stilgelegen. Een nieuwe domper voor Tesla-baas Elon Musk en zijn inmiddels beruchte paradepaardje?

De productie van het Model 3 – met een prijs van 35.000 dollar bedoeld als ‘de elektrische auto voor de massa’ - loopt al een tijd voor geen meter. Tesla investeerde fors om het goedkopere model te kunnen maken, maar keer op keer moet de elektrische autobouwer de productiedoelstellingen verder voor zich uitschuiven. Dat de band in de fabriek in Californië tussen 20 en 24 februari volledig stillag, lijkt dan ook een nieuwe klap voor de sputterende productie.

"Gepland"

Volgens Tesla is er geen reden tot paniek. De productiestop van Model 3 was zelfs “gepland”, zo klinkt het in een reactie van een woordvoerder. "Het gaat om een bewuste downtime-periode. Die periodes worden gebruikt om de automatisering te verbeteren en systematisch knelpunten te adresseren, om de productieaantallen te verhogen.” Het bedrijf gaf geen specifieke informatie over wat die upgrade dan juist inhoudt, maar zei dat er "nog periodes van productiepauze zullen volgen in de komende maanden”. Velen vragen zich af of dat niet gewoon een mooiweerpraatje is.

Tesla-baas Elon Musk beloofde eerder dat er tegen het einde van deze maand 2.500 Model 3-auto’s per week uit zijn fabriek moeten rollen. Zal dat lukken? Musk toonde zich hoopvol. “Als we een Roadster naar de planetoïdengordel kunnen sturen, kunnen we hopelijk ook de productieproblemen met Model 3 oplossen”, klonk het. Europese kopers moeten evenwel sowieso hun bestelde Model 3 dit jaar niet meer verwachten.