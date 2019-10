Opgepast: deze diesels zijn na 1 januari niet langer welkom in Gent en Antwerpen Redactie

31 oktober 2019

13u45

Vanaf 1 januari 2020 verstrengt Antwerpen de toelatingsvoorwaarden voor haar veelbesproken lage-emissiezone, waarmee de stad de luchtkwaliteit op lokaal niveau tracht te verbeteren. Auto's met een Euro 4-dieselmotor worden vanaf volgend jaar de toegang ontzegd (tenzij ze betalen), ook in Gent – waar de LEZ op 1 januari 2020 van kracht gaat - zal je dieselauto meteen over een Euro 5-label moeten beschikken om de nieuwe LEZ te mogen betreden. En dat betekent dat ook relatief moderne dieselmodellen plots in de gevarenzone terecht komen…

Was Antwerpen in 2017 de eerste Belgische stad die een lage-emissiezone afbakende, dan zijn vandaag ook Brussel, Gent en Mechelen-Willebroek (vanaf 2021) volop in de weer om de meest vervuilende auto’s stelselmatig van hun grondgebied te weren. Vanaf 1 januari 2020 schakelt de Scheldestad nog een versnelling hoger, waardoor enkel nog Euro 5-diesels of hoger het stadscentrum mogen binnenrijden. Voor de zogeheten ‘oranje categorie’, Euro 4-modellen van 9 à 12 jaar oud, is er tot 2025 weliswaar een (betalende) overgangsregeling voorzien, met tarieven die variëren van 25 à 30 euro per week tot 345 à 350 euro per jaar.

Hoge boetes

Wie (al dan niet bewust) de LEZ binnenrijdt, riskeert namelijk een boete van 150 euro, voor een tweede en derde overtreding betaal je in Antwerpen zelfs 250 en 350 euro. Twijfelende automobilisten doen er dus goed aan om de Euro-norm (die terug te vinden is op het inschrijvings- of keuringsbewijs van de auto) goed te controleren vooraleer ze het stadscentrum inrijden. Staat er geen euronorm op je inschrijvingsbewijs? Doe dan zeker de online test op http://www.slimnaarantwerpen.be/LEZ om na te gaan of je voertuig de LEZ binnen mag.

Rekening houdend met het feit dat de gemiddelde auto in België bijna 10 jaar oud is (en dat de overheid van 2008 tot 2011 de aankoop van dieselwagens heeft gestimuleerd via de ecopremie), zouden heel wat Belgische automobilisten vanaf 1 januari 2020 dus wel eens voor onaangename verrassingen kunnen komen te staan…

Over welke auto’s gaat het?

De belangrijkste motorisatie die door de strengere LEZ-voorwaarden getroffen wordt, is ongetwijfeld de alomtegenwoordige 1.9 TDI van de Volkswagen-groep. De Euro 4-versies met pompverstuivers (Volkswagen schakelde in 2008 over naar common rail-injectie om de Euro 5-norm te kunnen halen, nvdr) waren namelijk terug te vinden in een veelvoud aan modellen, gaande van de Volkswagen Golf en Audi A3 over de Volkswagen Passat en Skoda Octavia tot en met de destijds bijzonder populaire monovolumes, genre Volkswagen Sharan en Seat Alhambra. Ook de kleinere 1.4 TDI, die onder meer terug te vinden is in oudere generaties van de Volkswagen Polo, Skoda Fabia en de Audi A2, is vanaf januari 2020 te mijden voor wie regelmatig het Antwerpse en Gentse stadscentrum binnenrijdt.

Andere courante auto’s met Euro 4-motorisaties zijn onder meer de oudere dieselversies van de Volvo S40, V40/V50 (1.6 D en 2.0 D), de Opel Astra’s van de G-generatie met 1.7 CDTi-diesel, de tweede generatie Ford Focus (2004 – 2010), de Mercedes-Benz C-Klasse (W204) met 200 CDI- en 220 CDI-diesel (die tot de facelift in 2010 een Euro 4-label droeg) of de BMW 320d (E90-generatie), modellen die nog steeds om de haverklap opduiken in het Belgische straatbeeld. Anders gezegd: een gewaarschuwd automobilist…