Op zomerbanden naar Duitse kerstmarkt, mag dat? Erik Kouwenhoven

15 december 2019

Winterbanden bieden meer veiligheid op de weg bij sneeuw en ijs, maar zijn ze verplicht in Duitsland? Of kun je gewoon in een auto op zomerbanden naar de kerstmarkt in Düsseldorf, Keulen of Aken?

Het antwoord is ogenschijnlijk simpel, want in Duitsland zijn winterbanden niet verplicht. Met als uitzondering dat het gebruik van zomerbanden onder winterse omstandigheden wél verboden is. Dat geldt ook voor in het buitenland geregistreerde voertuigen. Het kan dus wel, mits je goed de weersverwachting in de gaten houdt.

Wanneer de auto met zomerbanden tijdens sneeuw en ijs gewoon geparkeerd wordt, hoeft je niet bang te zijn voor de gevolgen. Maar wanneer je toch met zomerbanden op winterse wegen wordt betrapt, krijg je een boete van 60 euro plus een strafpunt in het centrale Duitse verkeersregister.

Wanneer je in een auto van iemand anders wordt betrapt, krijgt de eigenaar een boete van 75 euro en ook een strafpunt in het verkeersregister. Echt ernstig wordt het als er een ongeluk is gebeurd door het gebruik van zomerbanden. In dat geval kan de auto-eigenaar grove nalatigheid worden verweten, wat kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van de verzekeringsdekking.