Op zoek naar een leuke sportwagen? Dit zijn de meest betrouwbare exemplaren

Het cliché over die oerdegelijke Japanse mechaniek blijft bestaan, want de Mazda MX-5 is één van de meest betrouwbare sportwagen van het moment. De Japanse cabrio haalt een score van 93%, met slechts enkele akkefietjes met de carrosserie die hem van de maximumscore houden. Het merendeel van de wagens werd hersteld onder garantie.

Net boven de MX-5 vinden we nog zo'n lichtgewicht: de Audi TT . De Duitse tweezitter haalt een tevredenheidsscore van 94% en heeft enkel wat probleempjes met de elektronica. Dat kan wel een dure zaak worden, want de duurste herstelling kostte zowat 1.800 euro.

BMW 4 Reeks Gran Coupé

De BMW 4 Reeks Gran Coupé scoort ook 94% volgens de tests van WhatCar. Het probleem waar sommige 4 Reeksen mee sukkelen, is wel serieus: de remmen. Het mankement werd in de meeste gevallen wel onder garantie hersteld. Genoeg voor een tweede plaats in de ranking, maar de winnaar is een concurrent uit eigen huis.