Op vakantie met elektrische auto? Frankrijk sluit 189 snelladers langs Autoroutes Erik Kouwenhoven

10 maart 2020

06u19 0 Auto Eigenaren van een elektrische auto die met hun voertuig op vakantie willen, doen er goed aan hun reis goed te plannen. In verband met veiligheidsproblemen zijn uit voorzorg talloze laadpalen langs Franse snelwegen gesloten.

De Franse instantie IZIVIA, die in Frankrijk passen uitgeeft om laadpalen te kunnen gebruiken, waarschuwde gebruikers onlangs voor een forse inkrimping langs het zogeheten Corri-Door-netwerk. Dit is een groot netwerk langs de Franse autoroutes. Het is aangelegd om ervoor te zorgen dat ook in Frankrijk een dekkend netwerk ontstaat van laadpalen om comfortabel te kunnen reizen met een elektrische auto.



IZIVIA meldde onlangs dat 189 van de 217 snelladers om veiligheidsredenen zijn afgesloten. Volgens Franse media betreft het twee incidenten met brandachtige schade aan de laadpalen. Het zou hierbij gaan om laadpalen van de fabrikant EVtronic, die twee jaar geleden werd overgenomen door het Nederlandse EVBox.



Volgens het bedrijf zijn de problemen ontstaan door de configuratie van de palen door IZIVIA in combinatie met gebrekkig onderhoud. “We hebben herhaaldelijk aangeboden om te helpen het netwerk weer te activeren”, zo meldt een woordvoerder aan website Electrive.



De Nederlandse automobielorganisatie ANWB verwacht op korte termijn geen grote problemen. “Het glas is wat ons betreft voorlopig halfvol”, zegt woordvoerder Marcus van Tol. “Er zijn voldoende alternatieven en het is niet druk op de Franse wegen, omdat er geen vakantieperiodes zijn. Dat kan nog veranderen wanneer het druk wordt, maar voorlopig is het nog niet zover en in de tussentijd kan er nog veel veranderen.”

