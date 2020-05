Op luxevakantie met je sociale bubbel? Dat kan in deze peperdure mobilhome HR

29 mei 2020

14u21

Bron: The Truck Traders 0 Auto Wie graag coronavrij op vakantie wil, maar toch ook een gevoel van vrijheid verlangt, moet deze zomer met de mobilhome op vakantie. Als je daar graag nog een stevige portie luxe bij hebt, is dit exemplaar iets voor jou. Plaats genoeg om je sociale bubbel mee te nemen. En hij staat te koop. Maar wel voor een stevig prijskaartje.

De populariteit van mobilhomes nam de voorbije jaren al toe. In deze coronatijden biedt een vakantiehuis op wielen nog een extra voordeel. Je kan immers heel afgeschermd op reis met je sociale bubbel.

Voor wie graag meer bewegingsvrijheid wil dan een klassiek model kan bieden, staat dit prachtexemplaar in de aanbieding. Het gaat om een Scania R480 met automatische versnellingsbak. Hij telt drie slaapkamers, een keuken, badkamer en werkplaats en staat te koop voor 380.000 euro.

De zijwanden van de camper kan je zowel links als rechts uitschuiven, om een extra ruime woonkamer te creëren. Die is voorzien van parket, leren zetels, ingemaakte kasten en - gezellig - een open keuken.

Inloopdouche

Als je verder doorloopt, kom je in een ruime, betegelde badkamer. Die is uitgerust met een inloopdouche met sfeerverlichting en een toilet waar je op een camping alleen maar kan van dromen.

Zit er een snurker in je bubbel, dan kan die in de truckerscabine slapen, die nog in de originele staat is. Verder zijn er nog twee slaapkamers, uitgerust met zachte donsdekens, airco en flatscreen.

Vloerverwarming

Achterin de camper bevindt zich nog een garage of werkplaats. Je kan er klussen met de werkbank, en er staat een extra koelkast om je drank fris te houden.

Verder geniet je van satelliet tv, een Sony Playstation 3, een Panasonic home cinema sound system, vloerverwarming, klimaatregeling, ... Je kan hem hier kopen. Hij heeft 208.700 kilometer op de teller, maar volgens de verkopers is hij zo goed als nieuw.

