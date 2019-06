Op één waterstoftank van Brussel naar Zürich Erik Kouwenhoven

07 juni 2019

16u12

Bron: AD.nl 1 Auto BMW heeft samen met het Amerikaanse bedrijf Alaka’i Technologies een vliegende brandstofcel-taxi gebouwd. Dankzij de waterstof behoort een reis van Brussel naar Zürich straks tot de mogelijkheden - zonder tussenstop of bijvullen.

Na merken als Airbus, Audi, Uber, Mercedes-Benz en vele tientallen start-ups, stapt nu ook BMW in de vliegende, autonome taxi's. Het model met de naam Skai biedt plaats aan vijf passagiers, wordt aangedreven door zes elektromotoren en kan maximaal vier uur in de lucht blijven.

Het voordeel is dat de Skai gebruik maakt van een brandstofcel, terwijl de concurrentie afhankelijk is van grote, zware accu's. Volgens het bedrijf bevatten de tanks tussen 200 en 400 liter waterstof, wat genoeg zou moeten zijn voor een afstand van 644 kilometer - wat theoretisch overeenkomt met een vlucht van Brussel naar het Zwitserse Zürich. Binnen tien minuten kunnen de tanks overigens worden bijgevuld.

De maximale snelheid is volgens BMW 190 km/u. Hoewel de vliegtaxi volledig autonoom kan opereren, moet er om veiligheidsredenen nog wel een piloot aanwezig zijn bij de eerste testvluchten. In geval van nood is er een grote parachute aan boord die het vliegtuig voorzichtig naar de grond laat zakken. Binnenkort worden de eerste testvluchten voltooid.