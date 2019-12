Op deze modellen pakken automerken de grootste winst Mika Tuyaerts

06 december 2019

18u00

Automerken bouwen natuurlijk wagens om winst te maken. Maar welke modellen leveren het meeste geld op? Het Amerikaanse financieel dienstverleningsbedrijf Bloomberg zocht het uit.

Het is niet meer dan logisch dat de constructeurs het meeste marge pakken in de hoogste en duurste segmenten. Geen wonder dus dat de absolute nummer één uit het lijstje een sportwagen is, namelijk de Porsche 911.

Hoewel die maar voor 11 procent van de verkoop bij Porsche staat, is de elfer immers goed voor 30 procent voor de totale omzet van de Duitse autobouwer. Porsche zou vooral veel geld verdienen aan opties als keramische remmen en aan de snellere versies van het model. Voor de constructeur zijn ze immers een fractie duurder om te bouwen, maar de verkoopprijs ligt een pak hoger. Alleen al aan de 911 Turbo zou de constructeur uit Zuffenhausen een half miljard verdienen, becijferde Bloomberg.

Dat geld hebben de Duitsers trouwen hard nodig, gaat onze bron verder. Het Amerikaanse medium denkt immers dat de Taycan, de eerste elektrische Porsche, pas in 2023 rendabel zal worden, wanneer de batterijprijzen zakken en de elektrische wagen meer voet aan grond krijgt over de hele wereld. En dus moet het geld van de broodnodige investeringen elders gezocht worden.

De andere ‘grootverdieners’

Bij andere autoconstructeurs merkt Bloomberg ook een aantal modellen op die een klein verkoopsaandeel hebben, maar toch voor een groot deel van de omzet staan. De Ferrari F8 Tributo is bijvoorbeeld goed voor slechts 17 procent van de verkoop voor de constructeur uit Maranello, maar is wel verantwoordelijk voor een duizelingwekkende 50 procent van de winst.

Bij de SUV’s doen dan weer de Mercedessen en BMW’s het goed. De GLE en GLS zijn verantwoordelijk voor 24 procent van de omzet van het merk met de ster. Iets wat ze doen met een verkoopsaandeel van slechts 9 procent. De BMW X5 is dan weer goed voor 16 procent van de verdiensten in München, en dat met een verkoopstatistiek van slechts 7 procent.