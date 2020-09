Op deze auto’s werd het meeste verlies gemaakt www.fangio.be

04 september 2020

15u36

Bron: www.fangio.be 1 Auto Constructeurs bouwen natuurlijk auto’s om winst te maken. Maar een verkoopfiasco dreigt altijd om de hoek. Analist Sanford C. Bernstein stelde een tijd geleden een lijst samen van Europese auto’s waar verlies op gemaakt werd, met een onverwachte ‘winnaar’.

Het is immers de Smart Fortwo, die tussen 1997 en 2006 gebouwd werd, die de zwaarste pil om slikken was. Maar liefst 3,35 miljard euro verlies werd er geboekt op de kleine stadsrakker, wat neerkomt op 4.470 euro per verkochte auto.

De grootste verliezer per wagen is dan weer wel verwacht. Het verhaal dat Bugatti zijn Veyrons met verlies verkocht, is alom bekend. Maar liefst 4.617.500 euro per wagen had de constructeur extra moeten vragen om break-even te draaien. Dat gebeurde niet, waardoor de hypercar 1,7 miljard euro kostte aan Bugatti.

De volledige top 10 kan je hier bekijken:

1. Smart Fortwo (1997-2006): 3,35 miljard verlies, oftewel 4.470 euro per wagen

2. Fiat Stilo (2001-2009) 2,10 miljard verlies, oftewel 2.730 euro per wagen

3. VW Phaeton (2001-2012) 1,99 miljard verlies, oftewel 28.100 per wagen

4. Peugeot 1007 (2004-2009) 1,90 miljard verlies, oftewel 15.380 per wagen

5. Mercedes A-klasse (1997-2004) 1,71 miljard verlies, oftewel 1.440 euro per wagen

6. Bugatti Veyron (2005-2013) 1,70 miljard verlies, oftewel 4.617.500 euro per wagen

7. Jaguar X-Type (2001-2009) 1,70 miljard verlies, oftewel 4.690 euro per wagen

8. Renault Laguna (2006-2012) 1,54 miljard euro verlies, oftewel 3.550 euro per wagen

9. Audi A2 (2000-2005) 1,33 miljard verlies, oftewel 7.530 euro per wagen

10. Renault Vel Satis (2001-2009) 1,2 miljard verlies, oftewel 18.710 euro per wagen