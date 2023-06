Op 1 juli wijzigt fiscale aftrekbaarheid hybride bedrijfswagen: al 26.000 wagens meer verkocht

Elektrisch VW-hippiebus­je ID.Buzz krijgt grotere versie met plaats voor 7 mensen

Noem het gerust één van de opmerkelijkste elektrische auto’s van de afgelopen jaren: de Volkswagen ID.Buzz. In een zee van (voornamelijk) elektrische SUV’s valt het model op. Het reikt de hand naar het verleden én collega Joost Bolle was meteen in de wolken van hoe het ding reed. De productie voor het eerste jaar was dan ook in een mum van tijd uitverkocht. Tot op heden was er alleen een versie met maximaal vijf zitplaatsen, maar daar komt nu verandering in.