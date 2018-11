Oostenrijk bevoordeelt elektrische auto’s: bestuurders mogen sneller rijden HR

06 november 2018

20u05 15 Auto Oostenrijk introduceert een opmerkelijke maatregel om elektrisch rijden te stimuleren. Op heel wat plaatsen waar diesel- en benzinewagens zich aan de limiet van 100 km/uur moeten houden, mogen elektrische auto’s vanaf 1 januari 130 km/uur rijden.

In totaal gaat het om 440 kilometer snelweg of 20 procent van de Oostenrijkse snelwegen, waar de regel van toepassing is. Dat zijn milieuzones, waar een snelheidslimiet van 100 km/uur geldt om de uitstoot te beperken. Maar die uitstoot is er niet bij elektrische wagens.

Gratis parkeren

“We willen mensen ervan overtuigen dat het op verschillende manieren loont om over te schakelen naar elektrisch rijden”, zegt minister van Duurzaamheid Elisabeth Köstinger van de conservatieve partij ÖVP. Er zijn immers nog meer voordelen op komst. De volgende stap is om busstroken te openen voor elektrische auto’s en er zijn plannen om ze gratis te laten parkeren.

De maatregelen kaderen in de ambitie van Oostenrijk om zijn doelstellingen op het gebied van klimaatbescherming te behalen. Tegen 2030 moet er 36% minder uitstoot van koolstofdioxide zijn dan in 2005. Tegen 2050 moet de transportsector er grotendeels CO2-neutraal zijn.

Bekijk ook: