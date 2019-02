Ook Kamercommissie Sociale Zaken zet licht op groen voor mobliliteitsbudget Redactie

06 februari 2019

18u09 0 Auto Na de Kamercommissie Financiën heeft ook de commissie Sociale Zaken het mobiliteitsbudget deze namiddag goedgekeurd. Enkel de groenen onthielden zich.

"Het zijn stappen richting een duurzame mobiliteit, een gezonder leefmilieu en minder file", legt Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert uit. Hij was samen met zijn CD&V-collega Jef Van den Bergh voortrekker in het dossier. "Indien nu ook de plenaire Kamer binnen twee weken de tekst goedkeurt, beschikken we eindelijk over een wettelijk en fiscaal kader voor een echt alternatief voor de bedrijfswagen", aldus de CD&V'er, die reeds in 2013 een studiedag over het onderwerp organiseerde.

Vrijheid om mobiliteit in te delen

Een werknemer met een bedrijfswagen, of wie daarvoor in aanmerking komt, kan jaarlijks een budget ter beschikking krijgen. Dit mobiliteitsbudget stemt overeen met de totale kost van de bedrijfswagen. "We moeten multimodaliteit in mobiliteit gaan stimuleren. Met het mobiliteitsbudget kunnen werknemers er bijvoorbeeld voor kiezen om hun wagen om te ruilen voor een kleiner en milieuvriendelijker model. De rest van het budget kunnen ze dan besteden aan een elektrische fiets, een abonnement op het openbaar vervoer enzovoort. Ze kunnen ook de wagen links laten liggen, wat op termijn positief is voor een een beter leefmilieu", verduidelijkt Lachaert.

Van den Bergh wijst erop dat er interesse is voor het mobiliteitsbudget, vooral bij bedrijven en werknemers in filegevoelige regio's zoals rond Brussel of Antwerpen.

De werknemer kan ook huisvestingskosten dekken met het mobiliteitsbudget, als die dichter bij het werk gaat wonen. Lachaert: "Dit budget moet zorgen voor een switch in hoe we mobiliteit zien. Niet één vervoersmiddel, zoals de wagen, moet centraal staan, maar een mix van mobiliteitsmiddelen: daar ligt de toekomst. Minder wagens op de baan, meer keuzevrijheid.”

Wie bijvoorbeeld een weekendje naar zee wil gaan, kan met zijn mobiliteitsbudget een treinticket voor heel het gezin kopen. "Als dan nog geld overblijft, wordt dat uitbetaald. Daarop hoeft de werknemer wel 38,07% sociale bijdragen te betalen", stelt minister van Financiën Alexander De Croo in een mededeling. Samen met de cash for car-regeling biedt dit werknemers en -gevers de vrijheid om hun mobiliteit in te delen.

Voorwaarden

Om recht te hebben op een mobiliteitsbudget moet men voldoen aan enkele voorwaarden. "Werkgevers moeten een bedrijfswagenbeleid hebben gedurende minstens 36 maanden. Hierop bestaat een uitzondering voor startende ondernemingen. Werknemers langs hun kant moeten minstens 12 maanden over een wagen beschikt hebben of in aanmerking komen. Ik ben ervan overtuigd dat dit zowel voor de werkgevers als voor de werknemers een enorme stap vooruit is", zegt minister van Sociale Zaken Maggie De Block.