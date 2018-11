Ook in ons land ongenoegen over hoge dieselprijs: Touring krijgt 4 à 5 klachten per dag Nathalie De Bisschop Carolien van Nunen

18 november 2018

19u20 20 Auto Dieselrijders betalen aan de pomp ongeveer 25 euro meer dan enkele maanden geleden. “Niet alleen in Frankrijk liggen die hoge prijzen gevoelig”, zegt woordvoerder Danny Smagghe van mobiliteitsorganisatie Touring aan VTM NIEUWS.

Onder de noemer ‘gele hesjes’ zijn op meer dan duizend plaatsen in Frankrijk dit weekend protesten uitgebroken tegen de economische hervormingen van president Emmanuel Macron. Vooral de stijgende brandstofprijzen lokken heel wat woede uit. Gisteren kwam een demonstrante nog om het leven nadat ze werd aangereden door een voorbijganger die in paniek was geslagen.

25 euro meer

Maar ook bij ons liggen de prijzen gevoelig. “Wij krijgen bij Touring ongeveer vier à vijf klachten per dag binnen over de hoge dieselprijs”, zegt Smagghe. “Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de regering de accijnzen op diesel heeft verhoogd om die zo veel mogelijk gelijk te schakelen met de prijs van benzine. Dat zorgt ervoor dat mensen ongeveer 25 euro meer betalen aan de pomp dan enkele maanden geleden.”

Drie keer betalen

“Men had evengoed de benzineprijs kunnen verlagen, als het toch een groene maatregel moet zijn, dan wel de dieselprijs te verhogen”, voegt Smagghe daar nog aan toe. De brandstof in ons land wordt op drie manieren getaxeerd, gaat de woordvoerder verder. “Eerst de btw, dan de accijnzen en dan nog eens de btw op de accijnzen. Het grootste deel van de benzineprijs heeft te maken met bijkomende belastingen die naar de staatskas gaan.”

